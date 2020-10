Man aangehouden op verdenking van heling

Een beveiligingsbedrijf zocht vrijdagochtend 9 oktober contact met de politie in Breda. Een medewerker van dit bedrijf deed onderzoek naar de diefstal van een zogeheten knipmops. Het werkvoertuig was in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 oktober gestolen in Den Hout en de beveiligingsmedewerker had achterhaald dat het gestolen werkvoertuig mogelijk in een garagebox in de Jacob Romanstraat in Breda zou staan. Hij had donderdagochtend contact opgenomen met de eigenaar van de box, die de garagedeur had geopend, waarna ze de gestolen shovel inderdaad hadden aangetroffen.