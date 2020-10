Man en vrouw aangehouden na burenconflict

Agenten kregen omstreeks 19.30 uur een melding van een hoogoplopend conflict in de Verdistraat waarbij meerdere personen zouden zijn betrokken. Ter plaatse troffen de agenten een zeer chaotische en vijandige sfeer aan. Tientallen mensen liepen schreeuwend over straat. Omstanders wezen een mogelijke verdachte aan die een buurtbewoner zou hebben bedreigd. Agenten zijn achter de vluchtende verdachte aangerend. De man verzette zich hevig en agenten hebben pepperspray gebruikt. Met hulp van een omstander is de man aangehouden. Een agent raakte tijdens de aanhouding gewond aan zijn arm en hand. Een 31-jarige vrouw is aangehouden omdat zij de agenten belemmerden en beledigden. Zij gaf geen gehoor aan het bevel of vordering. Beide verdachten zitten vast voor verhoor. De politie heeft een aangifte en getuigenverklaringen opgenomen. De politie doet verder onderzoek naar het incident.