Politie houdt dealer en klant aan

Korte tijd later hielden ze op de Tramsingel de dealer aan. Bij deze verdachte troffen de politiemensen meerdere telefoons, ruim 500 euro en meerdere ponypacks met daarin vermoedelijk harddrugs aan. Na overleg met Justitie mochten politiemensen de woning van de verdachte doorzoeken. In die woning troffen ze geen drugs, maar wel veel dure spullen aan. Deze spullen, onder andere jassen, zonnebrillen en 35 paar dure schoenen, zijn in beslag genomen, omdat ze vermoedelijk zijn betaald met crimineel verkregen geld. De verdachte wordt behalve van de handel in harddrugs ook verdacht van witwassen.

Ook is de auto van de verdachte voor nader onderzoek in beslag genomen. In deze auto troffen de politiemensen ook meerdere ponypacks met daarin vermoedelijk harddrugs aan.

De politie zet het onderzoek voort.