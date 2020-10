246 wapens ingeleverd in de Week van de Veiligheid

Het is zaterdagmorgen en alle wapens en de ingeleverde munitie worden geïnventariseerd en geteld. Ronnie Rabuda, de coördinator van de actie is érg tevreden: 'Het aantal is veel groter dan verwacht. Afgelopen woensdag hadden we in totaal 40 wapens in de verzamelbakken. Het zijn er nu bijna 250.' De verscheidenheid van de ingeleverde stukken is groot. Naast een groot aantal messen en luchtbuksen zijn ook twintig vuurwapens ingeleverd. 'Een revolver, diverse gasalarmpistolen, hagelgeweren, een zogenaamd stropersgeweer en ook een schietpen. Dat laatste is een levensgevaarlijk wapen', vertelt Mark Sanders. Hij is als vuurwapenspecialist betrokken bij de inventarisatie. Bijzonder is ook dat er twee oefenlandmijnen zijn ingeleverd. 'En een Fairbairns Sykes dolk uit de Tweede Wereldoorlog'.



Museumstukken

Een 'klewang' (wapen uit Nederlands Indië) en een oud ceremonieel wapen van de politie zijn twee stukken waarover in overleg met het openbaar Ministerie wordt gekeken of ze in aanmerking komen voor tentoonstelling in het museum. De overige wapens worden vemietigd.



Zonder straf van je wapen af

De inleveractie had een anoniem karakter. Wapens konden anoniem, zonder registratie, worden ingeleverd in een box in het politiebureau. Een uitzondering waren de vuurwapens. Mensen die een vuuurwapen wilden inleveren konden dat na telefonisch contact doen. Vuurwapens worden altijd onderzocht.