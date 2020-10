Getuigen gezocht van beroving

Na de gewelddadige beroving renden de daders met buit weg in de richting van het winkelcentrum. Van de daders is bekend dat ze tussen de 18 en 25 jaar oud zijn en allen in het donker gekleed waren.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de beroving en is op zoek naar getuigen.

* Heeft u iets gezien van de beroving zaterdagavond?

* Heeft u een drietal mannen tussen 22.00 en 22.15 uur in de omgeving van het winkelcentrum Schalkwijk of de Floris van Adrichemlaan gezien?

* Heeft u andere informatie die de recherche kan helpen bij dit onderzoek?

Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000

2020217276