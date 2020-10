Getuigen gezocht van mishandeling

Zaterdagavond rond 22.30 uur werd een Hoofddorper uit het niets mishandeld door een man, die in gezelschap was van een jonge vrouw. Dit gebeurde op het Willemsbos. De Hoofddorper kreeg hierbij meerdere klappen onder andere op zijn hoofd en moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het is niet duidelijk waarom de onbekende man de Hoofddorper heeft mishandeld. De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Van de dader is het volgende signalement bekend:

- blank uiterlijk

- ongeveer 40 jaar

- hij droeg zaterdagavond een groene dikke parka met capuchon en bontkraag.

De onbekende man was in gezelschap van een jonge vrouw in de leeftijd van ongeveer 18-19 jaar oud. Zij heeft lang blond haar en was gekleed in een zwarte jas en spijkerrok.

De recherche spreekt graag met mensen die meer weten over deze mishandeling. Zij kunnen bellen met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844 of melding doen via een contactformulier. Ook mensen die mogelijk deze man hebben gezien zaterdagavond in de omgeving van het Willemsbos, worden verzocht hun informatie te delen met de recherche in Haarlem.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020217443 bij.

2020217443