Vrouw gewond bij steekincident; politie zoekt getuigen

Omstreeks 00.00 uur kwam de melding binnen dat er op straat een vrouw gewond zou liggen. Zij zou door mogelijk een bekende zijn gestoken na een ruzie. De verdachte is er vervolgens vandoor gegaan. Het slachtoffer werd kort daarna door een passerende agent aangetroffen. De hulpdiensten hebben zich verder over het slachtoffer ontfermd en de vrouw is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is vervolgens een onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

Hebt u wat gezien of gehoord in de Herman Costerstraat in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 oktober? Of hebt u beelden uit de omgeving die bruikbaar kunnen zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Dat kan via 0800-7000.