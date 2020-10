Zeer zwaargewonde man gevonden na melding vechtpartij Middelrode

Toen de agenten op de Middelrode aankwamen, was er geen sprake meer van een vechtpartij. Ze verleenden direct eerste hulp aan het slachtoffer, een 25-jarige man uit Sliedrecht, wat al snel overgenomen werd door de ambulancedienst. Terwijl het slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht werd, gingen de agenten in gesprek met getuigen. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en of er daadwerkelijk gestoken is.

Het onderzoek is direct gestart. Er wordt buurtonderzoek gedaan en gezocht naar eventueel beeldmateriaal van de vechtpartij of de betrokkenen. Mensen die denken bruikbare informatie of beeldmateriaal te hebben, die iets gehoord of gezien hebben en nog niet met de politie hebben gesproken, worden dringend gevraagd dat met ons te delen. Dat kan via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.