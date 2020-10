Vuurwapen en drugs in woning

Agenten hadden informatie dat er mogelijk een vuurwapen in de woning aanwezig zou zijn. Daarop is de politie een onderzoek gestart en vond een doorzoeking van de woning plaats. Agenten troffen een vuurwapen en een stroomstootwapen en een hoeveelheid harddrugs aan. De wapens en drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De bewoner is aangehouden en is ingesloten voor verhoor.