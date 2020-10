Rosmalen: Getuigen gezocht van brandstichting en vernieling

Vannacht rond 00.30 uur werden de bewoners van een woning aan de Gerard van Spaendonckstraat in Rosmalen opgeschrikt door een enorme knal bij hun voordeur. Hevig geschrokken zagen zij een behoorlijke ravage die door een stuk zwaar vuurwerk was veroorzaakt. Uit veiligheidsoverwegingen hebben een aantal bewoners hun woning kort moeten verlaten.

Uit buurtonderzoek is tot nu toe gebleken dat vlak na de knal 2 voertuigen, waarvan een donkere, met hoge snelheid de Gerard van Spaendonckstraat hebben verlaten. Wij hopen dat getuigen ons meer kunnen vertellen over dit incident en de betrokken voertuigen. Wij vragen dan ook aan iedereen die iets heeft gezien ons te tippen.

Specifieke getuigen

In het bijzonder zijn wij op zoek naar twee jongemannen die stonden op de parkeerplaats bij de grote flat aan de Jan Heijmanslaan. Deze personen hebben de knal gehoord en zagen daarna een donkere personenauto met hoge snelheid voorbij rijden. Alert dat ze waren hebben ze even kort achter dit voertuig aangereden. Ze kwamen dit vertellen aan de bewoners van de Gerard van Spaendonckstraat die geschrokken op straat stonden. Wij komen graag in contact met deze 2 jongemannen.

Tip ons!!

Heb jij iets gezien? Ben jij een van de twee jongemannen of ken jij ze? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt ons tippen via onderstaand tipformulier.

Bel je liever? Dan kan op 0900-8844. Anoniem melden? Dat kan ook op Meld Misdaad Anoniem (.M) 0800-7000.