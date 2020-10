Illegaal feest voorkomen door ongeval met letsel

Een jonge man klom over een hek en maakte daarna een val van 10 meter naar beneden. Hierop werden de hulpdiensten ingeschakeld en werd het slachtoffer gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Een groep van 4 mannen begaf zich in het gevaarlijke gebied vanwege een illegaal feest. Een feest dat niet meer heeft plaatsgevonden en door het ongeval voortijdig gestopt is kunnen worden. Tevens is apparatuur in beslag genomen ter voorkoming van verplaatsing van een eventueel feest.

Er zijn geen aanhoudingen verricht of bekeuringen uitgedeeld.