Ook politie Midden-Nederland in regenboogkleuren op Coming Out Day

We vinden als politie belangrijk om aan deze dag mee te doen. Omdat we graag willen laten zien dat we een politie voor iedereen zijn. Dus uiteraard ook voor iedereen uit de LHBTI-gemeenschap.

Roze in Blauw

Aangifte doen van discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan seksuele oriëntatie of genderidentiteit kan op ieder bureau. Wanneer het nodig is, bieden de collega’s van Roze in Blauw ondersteuning. Roze in Blauw is het medewerkersnetwerk van de politie voor LHBTI’ers. Zij zijn ook aanspreekpunt voor de LHBTI-gemeenschap in de samenleving en intern.