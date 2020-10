Inbreker aangehouden voor 8 inbraken

Donderdagochtend even over 05:00 uur melde een alerte getuige geluiden in het pand op de Amsterdamsestraatweg. Agenten gingen erheen en troffen een inbreker binnen aan. Deze 49-jarige man uit Utrecht werd direct aangehouden. Op het politiebureau bleek dat o.a. zijn signalement en sporen overeen kwamen met nog zeven andere inbraken. Deze werden in de periode van 18 juli tot en met 8 oktober gepleegd in verschillende panden op en rond het Demka-terrein (industrieterrein aan de Amsterdamsestraatweg). Deze worden hem ook ten laste gelegd.

De man zit vast en wordt dinsdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.