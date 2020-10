Let op voor babbeltrucs

Bij een oudere dame aan de Montagnedreef belde een jongen aan met de vraag of hij mocht bellen. Hij stal ongezien haar portemonnee en pinde later met haar pas. De politie is op zoek naar deze jongen. Deze truc werd ook geprobeerd bij oudere bewoners op de Amazonedreef, Arubadreef en Japuradreef. Bij een dame aan de Tigrisdreef werd gevraagd of zij een taxi had gebeld, wat niet zo was. Toen werd gevraagd of zij alleen thuis was. Gelukkig belde zij de politie voordat er wat kon gebeuren. In de buurt vonden agenten twee mannen in een mogelijk gestolen auto, die zij terugbrachten bij de eigenaar. Bij een hoogbejaarde dame aan de Elbedreef was de smoes dat de persoon aan de deur van de thuiszorg was. Hier werd de tas van de bewoonster gestolen. Ook op de Pernambucodreef werd door een jongen aangebeld met de vraag of hij mocht bellen. Hij vroeg de bewoner zelfs geld te leen voor vervoer, wat hij kreeg. Ook dit bleek een babbeltruc, het geld werd niet teruggebracht.

Wat deze zaken gemeen hebben, is dat vaak ouderen benaderd worden en dat er een beroep gedaan wordt op hun hulpvaardigheid. De smoezen waarmee daders binnenkomen zijn heel divers en kunnen heel geloofwaardig zijn. Toch schamen slachtoffers zich vaak en doen vaak daarom geen aangifte. We nemen deze zaken en slachtoffers zeer serieus en houden deze verdachten graag aan. Wees gezond wantrouwig aan de deur en meld verdacht gedrag bij de politie. Zijn de daders nog in de buurt, bel dan 112!

Meer tips vindt u op onze themapagina.