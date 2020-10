Getuigen gezocht voor schietincident

Na het schietincident verleenden omstanders direct eerste hulp aan het slachtoffer. Hij was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Ter plekke werd forensisch sporenonderzoek gedaan.

Op basis van getuigen bleek al snel dat verdachten in een personenauto, een grijze caddy, waren weggereden. Er werd uitgekeken naar de auto en al snel kwam het voertuig op de snelweg A12 in beeld bij agenten. De bestuurder werd tot stoppen gedwongen en met behulp van het arrestatieteam werden de twee verdachten op de vluchtstrook uit het voertuig gepraat. Zij zitten vast en worden op dinsdag 13 oktober voorgeleid bij de rechtbank.

Uw tip

De politie onderzoekt of er camerabeelden beschikbaar zijn in het gebied rond de Van Manenerf en roept getuigen van het schietincident, de vluchtende verdachten en/of personen met meer informatie op om contact op te nemen met de recherche in Amersfoort via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.