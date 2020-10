Getuigen gezocht van straatroof Haarlem

De slachtoffers zaten op een bankje in het park langs het Noorderhoutpad toen zij door vier onbekende mannen werden aangesproken. Onder bedreiging moesten zij hun persoonlijke spullen afstaan. Na de beroving renden de vier daders weg over de Sportweg in de richting van de Planetenlaan. Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

Leeftijd: 16-19 jaar oud, lang en dun postuur, lengete van 1.80 - 1.90 meter lang, blanke huidskleur. Hij droeg zondagavond een donkerkleurige bivakmuts en een groene kort model The North Face jas

Dader 2

Leeftijd: 14-18 jaar oud, lichtgetint uiterlijk, 1.70-1.80 meter lang en hij had zwart halflang krullend haar. Hij droeg een zwart jack en een donkere broek

Dader 3

Leeftijd: tussen de 14 en 17 jaar oud, normaal postuur, getint uiterlijk, ongeveer 1.70 – 1.80 m. lang en kort zwart haar. Deze jongeman droeg een zwarte broek en een zwarte jas

Dader 4

Leeftijd: onbekend, normaal postuur, 1.70 – 1.80 m. lang en gekleed in donkere kleding.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op zich te melden via tel.nr.: 0900-8844.

* Heeft u de beroving aan het Noorderhoutpad gezien?

* Heeft u de mogelijke daders rond dit tijdstip in de buurt zien lopen/ rennen?

* Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn of heeft u andere informatie over deze zaak? Dan horen wij dat ook graag.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020218034.

2020218034