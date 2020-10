Camerabeelden gezocht steekpartij Maalderij

De recherche is nog op zoek naar drie verdachten en doet een dringende oproep aan mensen om zich te melden als zij in het bezit zijn van camerabeelden. Wellicht zijn er beelden van een dashcam van een voorbij rijdend voertuig, of van omstanders die het incident mogelijk gefilmd hebben. Of heeft u informatie dat kan bijdragen aan het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.