Schipluiden Rijbewijzen ingevorderd tijdens snelheidscontrole A4

Agenten hebben tijdens deze controle meerdere forse snelheidsovertredingen geconstateerd. Achttien automobilisten reden te hard of onnodig links en krijgen een proces-verbaal. Vier automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren naar aanleiding van de gemeten snelheden. De hoogst gemeten snelheid was 176 kilometer per uur. De maximum snelheid bedraagt 100 kilometer per uur.