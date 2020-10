Politie Rotterdam houdt man met waarschuwingsschoten aan

Stockfoto politie

In de loop van deze zondagochtend kreeg de politie de melding binnen dat op de A15 een vrachtauto met valse kentekenplaten zou rijden. Bij Barendrecht zagen agenten de betreffende vrachtwagen rijden en de bestuurder kreeg een stopteken. Het werd de man en zijn passagier kennelijk te heet onder de voeten, want de twee renden meteen weg, de naastgelegen dijk op. De passagier wist in eerste instantie te ontkomen, maar de chauffeur stopte wel. Toen hij zijn handen naar zijn heupen bracht, was dat het sein voor de agenten om hem te waarschuwen om zijn handen te laten zien. Dat deed hij niet en twee waarschuwingsschoten waren het gevolg. Nu luisterde de man wel. Bij de schoten raakte niemand gewond.



Aangehouden

De tweede weggerende verdachte dacht te kunnen ontsnappen, maar had niet gerekend op de neus van de politiehond die hem binnen de kortste keren naar een achtertuin van de Petrus Camperstraat leidde. Daar werd de man gevonden en door zijn baas aangehouden.



Koelkasten

De vrachtwagencombinatie bestond uit een trekker, oplegger en een container. In de container werden onder meer koelkasten gevonden waarvan onderzocht wordt of ze gestolen zijn. De 42-jarige bestuurder uit Valkenswaard en zijn 21-jarige maat uit Eindhoven zitten vast en worden verhoord.