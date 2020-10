Beschonken automobilist staat stil op vluchtstrook

Een agent reed die dag rond 16.00 uur over de A59 in de richting van Waalwijk. In een bocht zag hij een auto stilstaan met daarin vier inzittenden. Omdat de auto er gevaarlijk stond, besloot de agent te kijken wat er aan de hand was. Omdat de bijrijder uit een fles wijn dronk, besloot de politie de bestuurder te laten blazen. Hierbij werd duidelijk dat hij teveel alcohol had gedronken. Uit het systeem bleek ook nog eens dat de bestuurder een rijontzegging had. Ook was hij eerder die middag weggereden bij een verkeersongeval op de Ringbaan-Oost in Tilburg. Hij werd aangehouden. De auto, die zonder brandstof stond, werd getakeld. De andere drie inzittenden werden direct opgehaald door een vriend.