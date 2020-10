Man gooit inboedel van balkon en verzet zich bij aanhouding

De agenten kregen even voor 19.00 uur de melding om naar de woning te komen, aangezien een bekende de hele inboedel aan het vernielen was. Ook zou hij spullen vanaf het balkon naar beneden gooien. Toen de agenten op de locatie waren, zagen zij dat de hele grond bezaaid lag met spullen. Met zowel de man als de bewoonster gingen zij in gesprek. De man werd vervolgens gesommeerd te vertrekken. Maar dit laatste ging niet zonder slag of stoot. Bij het complex bleef de man zich vervelend gedragen en schold hierbij de agenten uit. Ook haalde hij uit met een gebalde vuist die de agenten ternauwernood konden ontwijken. De man werd in de handboeien geplaatst en overgebracht naar het politiebureau. Hij zit nog vast.