Beelden WhatsApp-fraude in Opsporing Verzocht

Vorige week vertelde een slachtoffer uit Goes in de uitzending van het opsporingsprogramma dat hij begin juni ruim 6.500 euro had overgemaakt naar een rekening, in de veronderstelling dat hij hiermee zijn dochter hielp. Een man nam hierna in Groningen geld op van de rekening van een geldezel. Deze man werd naar aanleiding van Opsporing Verzocht verschillende keren herkend en meldde zich diezelfde avond bij de politie in Groningen. Hij werd gearresteerd.