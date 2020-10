Aanhoudingen bij actie verdovende middelen

In onder andere Den Bosch kwam de Dienst Speciale Interventies (DSI) in actie om op een snelle en veilige manier een woning in te komen. Hierbij is gebruik gemaakt van een gepantserde auto die de ruit van een goed beveiligde woning kapot reed. In deze woning werd overigens ook geconstateerd dat er fraude was gepleegd met stroom en gas en de gemeente contstateerde dat er verbouwen waren geweest die niet passen binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De gemeente Den Bosch onderzoekt dit.