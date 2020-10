Auto en rijbewijs kwijt na rijden tijdens rijverbod (lachgas)

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur zagen omstreeks 04.00 uur op de A2 een auto richting Utrecht rijden waarvan ze wisten dat de bestuurder eerder die nacht in Amsterdam een rijverbod had gekregen. Toen de auto ter hoogte van Vinkeveen ter controle aan de kant was gezet, bleek dat de bestuurder ook nu de 23-jarige man uit Utrecht was die eerder die nacht het rijverbod had gekregen. In Amsterdam was toen door agenten waargenomen dat hij tijdens het rijden een ballon aan zijn mond had en slingerend over de weg reed. In zijn auto was een fles lachgas aangetroffen. Hierop is hem een rijverbod van 24 uur opgelegd.

Omdat hij toch weer is gaan rijden werd proces-verbaal opgemaakt, maar werden ook zijn rijbewijs en auto in beslag genomen. De man is door familie in Vinkeveen opgehaald.