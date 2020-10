Explosief op de Fijistraat

Na de vondst van het explosief is de EOD direct ingeschakeld en heeft de politie de omgeving afgezet en deels ontruimd. Ook is er een verdachte aangehouden, een 17-jarige jongen uit Almere. Zijn mogelijke betrokkenheid wordt op dit moment onderzocht. In het kader van het onderzoek is daarnaast op de Tasmaniëstraat gezocht naar een voorwerp wat mogelijk te maken heeft met dit onderzoek. Ook zoeken wij getuigen die iets gezien hebben in de buurt van de Fijistraat of de Tasmaniëstraat.

Iets gezien?

Was u zondagmorgen in de buurt van de Fijistraat/Tasmaniëstraat en heeft u iets opvallends gezien? Of heeft u camerabeelden die relevant kunnen zijn? Wellicht heeft u iets gehoord over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaande tip-formulier. Liever anoniem melden? Dat kan ook via M-Online of 0800-7000.