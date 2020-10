Gerda van Leeuwen nieuwe politiechef Zeeland-West-Brabant

Gerda begon in 1979 als agent bij de politie in Leeuwarden, waarna ze in 1983 overstapte naar de politie in Zeist. Vervolgens werkte ze een aantal jaren als docent/leidinggevende bij de toenmalige Politieacademie. Na verschillende functies te hebben vervuld bij het Nederlands Politie Instituut in Den Haag, begon ze in 2004 bij het korps Utrecht waar ze onder andere plv. districtschef in Lekstroom en later districtchef in Heuvelrug en Eemland was. In 2011 is zij toegevoegd aan de korpsleiding van het toenmalige korps Utrecht en vanaf 1 januari 2013 werkzaam als hoofd operatiën Midden-Nederland.