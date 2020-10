Verdachte aangehouden voor straatroven en diefstal in Leeuwarden

De man wordt onder andere verdacht van een straatroof aan de Jan van de Capellestraat op zaterdag 30 mei 2020 waarbij een bezorger werd overvallen en met een mes werd bedreigd. De politie startte een onderzoek en camerabeelden werden veiliggesteld. De beelden waarop de verdachte te zien is werden gedeeld om op die manier de identiteit van de verdachte te achterhalen.

Naar aanleiding van de publicatie van de beelden is de verdachte herkend en aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit de gemeente Leeuwarden. Hij wordt naast het plegen van deze straatroof ook verdacht van een eerdere straatroof in Leeuwarden in oktober 2019. Ook wordt hij in verband gebracht met een diefstal in september dit jaar.

Mocht u de beelden gedeeld hebben, dan dank daarvoor! Nu de verdachte is aangehouden, willen we u verzoeken de beelden in verband met de privacy van de verdachte te verwijderen.