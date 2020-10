Bedreiging van bouwvakker in Opsporing Verzocht

Zwolle: In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 september 2020 vond een explosie plaats in een woning. Een vrouw raakte zwaar gewond.

Tilburg: De politie zoekt een man vanwege een strafbaar feit in zwembad Stappegoor.

Rotterdam: Op 7 september 2020 uur werd een bruine Kia Rio beschoten op de Melanchthonweg.

De Bilt : In de nacht van 21 op 22 juli 2020 wordt er op verschillende plekken in De Bilt brand gesticht.

Arnhem: 16 verwaarloosde honden aangetroffen op 2 september 2020.

Vogelwaarde/Eindhoven: Oplichting via Whatsapp.

Amersfoort: Op 12 mei 2020 werd een auto in brand gestoken en enkele uren later een handgranaat aangetroffen.

Zaltbommel: Een groep inbrekers heeft het gemunt op quads.

Vlaardingen: Bewoner overloopt op 7 januari 2020 een inbreker. Houdt deze vast maar wordt verrast door een tweede.

Amersfoort: Op 19 februari ontstaat er een woordenwisseling tussen een bouwvakker en een fietser, niet veel later komt de fietser terug om de bouwvakker te bedreigen met een vuurwapen.

Amsterdam: In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 december 2019 heeft er een gewapende overval plaatsgevonden op een hotel aan de Raadhuisstraat.



Daarnaast wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de uitzending van 6 oktober 2020.