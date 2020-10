Twee aanhoudingen na DNA-hit bij inbraak in telefoonwinkel

De verdachten, twee mannen van 22 en 28 jaar uit ’s Hertogenbosch, maakten destijds gebruik van een gestolen auto. Echt beet hadden ze niet, want na eerdere inbraken bij dezelfde winkel had de eigenaar de echte telefoons al vervangen door neptelefoons (dummy’s). Bij de inbraak namen ze dus dummy telefoons mee.

De gestolen auto werd even later teruggevonden waardoor er zowel in de auto als in de winkel sporen veiliggesteld konden worden. Dit leidde na verder onderzoek tot meerdere DNA-hits waarna beide verdachten in beeld kwamen. Beide verdachten zitten nog vast.

2020134127 JH