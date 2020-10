Onderzoek naar overval winkel Almere

De laatste klanten zijn net de winkel aan het Plein in Almere aan het verlaten als op vrijdagavond 9 oktober twee mannen de winkel binnenstappen. Het is 21.00 uur en het personeel is al bezig met het afsluiten van de dag. Direct is duidelijk dat het niet om klanten gaat. Beide mannen dragen een bivakmuts en één heeft een vuurwapen bij zich. Ze bedreigen het geschrokken personeel en eisen geld. Uiteindelijk kunnen ze er met een onbekend bedrag vandoor gaan.

Dankzij alerte getuigen wordt de politie al geïnformeerd terwijl de overval nog bezig is. De overvallers zijn dan ook nog maar net vertrokken als de politie arriveert. De omgeving wordt nog afgezocht maar het lukt de twee mannen om te ontkomen.

De politie heeft direct een onderzoek ingesteld. Getuigen zijn gehoord en sporen veilig gesteld. De politie kan in het onderzoek nog meer informatie gebruiken, bijvoorbeeld over de vluchtroute van de overvallers. Ook deelt de politie de uitgebreide signalementen van de verdachten in de hoop dat iemand de verantwoordelijken daaraan herkent. Weet jij meer over deze overval? Bel de politie op nummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Je kunt je tips ook kwijt via onderstaand formulier of anoniem via de website van M.

Signalementen

Overvaller 1:

+/- 20 jaar oud

Lichte huidskleur

Blauwe ogen

Ongeveer 1.70 meter lang

Slank tot mager postuur

Had een baardje

Droeg zwarte schoenen

Droeg werkhandschoenen

Had een licht accent

Overvaller 2: