Agent trekt wapen voor jongens met nepwapen

Dat het om een nepwapen gaat weet de politie nog niet als op maandagavond rond 22.30 uur een melding binnenkomt over een conflict waarbij vermoedelijk een vuurwapen in het spel is. Het wapen dat de jongens bij zich hadden is niet van echt te onderscheiden. Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. Agenten kunnen in dit geval een vuurwapen trekken, zoals in deze situatie gebeurd is.



Wat heeft u in huis?

De politie wil soortgelijke situaties natuurlijk voorkomen. U kunt daarbij helpen. Ga na wat uw kinderen in huis hebben aan speelgoed- en nepwapens. Mocht u een nepwapen in huis hebben, dan vragen we om het wapen weg te gooien. Deze nepwapens zijn vaak van plastic en zijn dus gemakkelijk te vernietigen. Gooi het niet in zijn geheel bij het afval, want anders kan het wapen alsnog op straat komen te liggen.



Nepwapens zijn geen speelgoed

Nepwapens die op vuurwapens lijken zijn verboden, omdat ze gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Rondlopen met een nepvuurwapen dat geschikt is om iemand mee te bedreigen, is een misdrijf. Tegenover dit misdrijf kan een maandenlange gevangenisstraf staan of een geldboete die kan oplopen tot meer dan € 20.000.



Meer informatie over nepwapens: https://www.vraaghetdepolitie.nl/wapens/nepwapens

2020218864