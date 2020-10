Wielrenner ernstig gewond na aanrijding

Het verkeersongeval gebeurde tussen 15:45 en 15:50 uur. De 49-jarige wielrenner uit Haarlem kwam op de kruising Zwanenburgerdijk en de Spaarnwouderweg in aanrijding met het voertuig. Het slachtoffer raakte door het ongeval ernstig gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de partner van het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het voertuig heeft zich later op de dag gemeld bij de politie. Het voertuig is in beslag genomen, de VOA (Verkeersongevallenanalyse) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over het ongeval. Bent u getuige geweest? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020218562