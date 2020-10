Team West toont vanavond compositietekeningen

Babbeltruc - Van Boetzelaerlaan - Den Haag

Een bejaarde bewoonster werd op zaterdag 15 februari tussen 19.50 uur en 20.05 uur het slachtoffer van een babbeltruc in haar woning aan de Van Boetzelaerlaan in Den Haag. De bewoonster kreeg bezoek van een man en een vrouw die zich voordeden als de nieuwe buren. De bewoonster liet de twee binnen. De twee bleken niet de nieuwe buren te zijn maar gingen er met het spaargeld van het slachtoffer vandoor. In de uitzending worden er compositietekeningen getoond van de twee verdachten.

Woninginbraak - Laan van de Mensenrechten - Den Haag

Op zondag 2 augustus tussen 03.35 uur en 03.52 uur heeft er een inbraak in een woning aan de Laan van Mensenrechten in Den Haag plaatsgevonden. De hele woning was doorzocht. Het is niet bekend hoe de inbrekers binnen zijn gekomen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee woninginbrekers.

Diefstal - spiegelreflex camera – Mediamarkt- Rijswijk

Op dinsdag 2 juni werd rond 16.10 uur in een winkel van de Mediamarkt aan de Prins Willem Alexander Promenade in Rijswijk een dure spiegelreflex camera gestolen. In Team West worden vanavond beelden getoond van de man die hiervoor verantwoordelijk is. Hij maakte bij de diefstal de beveiliging op de camera onklaar waardoor hij er met de camera onder zijn jas vandoor kon gaan. De camera heeft een waarde van zo’n 1600,- euro. Wie herkent deze verdachte?

