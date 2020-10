Man mishandeld bij eerste “date”; politie zoekt getuigen

Het slachtoffer kreeg via een gratis datingsite contact met de "vrouw" en dat mondde uit in een nachtelijke afspraak. Toen het slachtoffer zijn auto in de omgeving van de afgesproken plek parkeerde, liepen de vijf onbekenden direct op zijn auto af en vielen hem lastig. De mannen schopten en sloegen op het slachtoffer in en beschadigden expres zijn auto. De vijf renden daarna in onbekende richting weg en lieten het slachtoffer achter, die direct de politie belde.

Er is nog geen aangifte gedaan. Helaas zijn er op dit moment geen signalementen bekend. De verdachten zijn vijf licht getinte mannen in de leeftijd van 25 à 30 jaar.

Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen van deze laffe daad. Hebt u de mishandeling en vernieling gezien? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel met 0800-7000.

Tips

Ook al was het eerste contact online nog zo goed, u weet niet wie er achter het profiel schuil gaat. Wees daarom voorzichtig op uw eerste date en hierbij geven wij u een aantal tips: