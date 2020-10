Getuigen gezocht van autobranden in Monster

De brandweer heeft de brand aan een personenauto en een bedrijfsbus geblust. Beide voertuigen zijn uitgebrand. Ook is de ruit van een woning aan de Rijnweg gesneuveld door de warmte. Een dag eerder stonden op de Seringenstraat in Monster ook twee auto’s in brand. De brandweer en politie vermoeden in beide gevallen brandstichting. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de branden en doet een buurtonderzoek om de dader(s) op te sporen.



Er is aangifte gedaan van de autobranden.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord van de autobranden? Of heeft u camerabeelden waarop iets te zien is dat mogelijk nuttig kan zijn voor het opsporingsonderzoek? Dan komen wij graag met u in contact. Bel 0900 8844 voor de recherche. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.