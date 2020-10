Stadstoezicht zet politie op spoor van witwassen

Medewerkers van stadstoezicht zagen rond 20.00 uur op de Boterdiep dat een man in een auto contact zocht met een voorbij rijdende fietser. Zij vermoedden dat de man wellicht in drugs handelde en schakelden daarop de politie in. Hun voorgevoel bleek juist. Agenten die de man aanspraken zagen direct dat de man iets trachtte weg te stoppen in de auto. Toen zij de man daarop doorvroegen en nader onderzochten, bleek dat hij in zijn broeksband diverse biljetten van 50 euro had verstopt. Hij werd daarop ondervraagd en nader onderzocht. Ook zijn auto werd onderste boven gekeerd. Uiteindelijk bleek de man een bedrag van 12.315 euro bij zich te hebben. Hij kon geen aannemelijke verklaring geven over de herkomst van het geld. De agenten hielden daarop de man aan en namen zijn auto en het geldbedrag in beslag.