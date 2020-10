Lokbus weet Oosterhouters geen reactie te ontlokken

Oosterhout / Oosteind - De Oosterhoutse politie heeft van half september tot en met de eerste week van oktober op verschillende plaatsen in Oosterhout en in Oosteind een zogenaamde ‘lokbus’ neergezet. Met de bus hoopte de politie mensen alert te maken op drugsdumpingen en de risico’s van het achterlaten van afval uit drugslab in de wijk. Helaas ontving de politie in de actieperiode geen enkele melding over de bus.