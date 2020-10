Getuigen gezocht van plaatsen handgranaat in de Sionsstraat

Rond 15:45 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat er een verdacht voorwerp voor een huis aan de Sionsstraat lag. Team Explosieven Verkenning is naar de locatie toe gegaan om het voorwerp te onderzoeken. Het bleek om een handgranaat te gaan, die vervolgens is verwijderd door de Explosieven Opruiming Dienst. De handgranaat wordt nu onderzocht door het NFI. De politie is een opsporingsonderzoek gestart naar degene(n) die deze handgranaat hebben geplaatst. Ook onderzoeken zij het verband met de autobrand die maandagochtend vroeg plaatsvond in de buurt.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien van de autobrand of verdachte activiteiten in de Sionsstraat? Dan komen wij graag met u in contact. Ook eventuele camerabeelden ontvangen wij graag. Bel 0900 8844 voor de recherche. Liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.