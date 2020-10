Verdachte aangehouden in zedenzaak Appingedam

De man heeft geen vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland en is gisteravond aangehouden op de a7 nabij Beetsterzwaag. Sinds 21 september loopt een onderzoek naar wat er die dag heeft plaatsgevonden en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie deed hiervoor onder andere al een buurtonderzoek, waarin contact is gelegd met omwonenden in de hoop dat zij iets hebben gezien dat kan helpen in het identificeren van de verdachte. Andere mogelijke getuigen zijn gehoord en uiteraard is er met de slachtoffers zelf gesproken. Daarnaast is sporenonderzoek verricht. Eerder werd de man opgeroepen zich te komen melden bij de politie, anders zouden er beelden in Opsporing Verzocht getoond worden om achter zijn identiteit te komen. In de loop van dinsdagmiddag 6 oktober kwam het onderzoek in een stroomversnelling. Daardoor werd het mogelijk om uiteindelijk te achterhalen wat zijn identiteit is en besloten de beelden vooralsnog niet te tonen in de uitzending van 6 oktober. Mocht de doorbraak niet snel volgen, zouden de beelden alsnog kunnen worden gepubliceerd. In de loop van vorige week heeft de politie inderdaad de identiteit van de verdachte kunnen achterhalen en gisteren kon hij worden aangehouden. De man is overgebracht naar een cellencomplex en zal worden gehoord.