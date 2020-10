Vier aanhoudingen na vondst hennepkwekerij

Heeft u een vermoeden van een hennepkwekerij in de buurt? Meld het altijd bij de politie via 0900-8844. Volledig anoniem melden kan ook via 0800-7000 of meld misdaad anoniem. De politie kan niet zonder oplettende buurtbewoners en neemt alle meldingen uiterst serieus.

^SV 2020488093