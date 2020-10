Politie reageert op tip Lunetten

Twee vrouwen liepen rond 23.30 in het gebied en zagen een man die zich verdacht gedroeg. De man deed hen niets en ging er vandoor. Zij belden direct de politie vanwege eerdere incidenten in dat gebied. Veel agenten gingen op zoek naar de man maar hij werd niet gevonden. De politie neemt de tip serieus en doet onderzoek of het om dezelfde man zou kunnen gaan. Er is nog geen sprake van een signalement dat bekend gemaakt kan worden.

De politie is blij dat de vrouwen samen waren en direct 112 belden. Het advies om samen te lopen of fietsen blijft van kracht, net als 112 bellen bij verdachte situaties. Tips ontvangen we graag via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.