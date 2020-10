Brandstichting Prins Bernhardlaan Haarlem

Uit onderzoek bleek dat vuurwerk in de woning was gegooid. De bewoner doet aangifte en hem wordt slachtofferhulp aangeboden. Een forensisch- en buurtonderzoek wordt uitgevoerd. De politie is op zoek naar de dader(s) en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij hetvoorval betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020219657.

U kunt sowieso aan de politie kenbaar maken dat u een camera bezit welke beelden opneemt in de openbare ruimte. Dit kan helpen om misdrijven op te lossen. Wilt u dan dit bij ons melden via www.politie.nl/cib ?