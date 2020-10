Minderjarige jongen slachtoffer van straatroof

Het slachtoffer liep met twee vrienden op de Vredenburg toen hij door twee mannen zonder aanleiding werd mishandeld en tegen de grond werd geduwd. Vervolgens is hij onder bedreiging beroofd van zijn persoonlijke bezittingen. Ook is het slachtoffer door de daders geschopt en geslagen. Daarna gingen de verdachten er vandoor. De politie heeft de verdachten na een onderzoek in de omgeving niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

* Heeft u de beroving op de Vredenburg gezien?

* Heeft u de mogelijke daders rond dit tijdstip in de buurt zien lopen/rennen?

* Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn of heeft u andere informatie over deze zaak? Dan horen wij dat ook graag.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2020219435.

2020219435