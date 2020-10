Twee verdachten aangehouden bij steekincident

Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis en wordt behandeld aan zijn verwondingen. Twee verdachten, Hagenaren van 20 en 61 jaar, probeerden te ontkomen in een voertuig maar werden later aangehouden door agenten. Zij zullen worden voorgeleid bij de rechtercommissaris. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.

Getuigen

De politie is op zoek naar meer getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben of camerabeelden hebben van de omgeving Polakweg in Rijswijk. Heeft u informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Of heeft u beelden waarop misschien iets te zien is? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).