Vier verdachten aangehouden in onderzoek naar handel van versnijdingsmiddelen

De recherche was half september gestart met het onderzoek na binnengekomen informatie over mogelijke handel van versnijdingsmiddelen. In het onderzoek kwam zij een verdachte op het spoor. Het onderzoek leidde dinsdag vervolgens naar de aanhouding van de 51-jarige verdachte in Veenendaal. Na zijn aanhouding vonden doorzoekingen plaats in meerdere garageboxen aan de Spoorlaan (Ypenburg). Drie andere verdachten werden dezelfde dag aangehouden. Ook in drie woningen vonden daarna doorzoekingen plaats.



Bij de doorzoekingen werden onder meer een vuurwapen, patronen, pallets met dozen met vermoedelijk versnijdingsmiddelen, geld en goederen voor het verpakken en wegen van drugs en mogelijk verdovende middelen aangetroffen.



De 66-jarige verdachte uit Rijswijk en de 51-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn dinsdagavond na verhoor weer heengezonden. De andere verdachten worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.