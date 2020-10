Getuigen gezocht van ramkraak bij juwelier

Wateringen - Woensdag 14 oktober even voor 03.00 uur is een ramkraak gepleegd bij een juwelier in de Herenstraat.

De recherche is op zoek naar mensen die informatie hebben over deze ramkraak. Om 02:55 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een alarm bij een juwelierszaak in de Herenstraat. Er werd glasgerinkel gehoord door een melder.

Opel Insignia

Agenten troffen een fors beschadigde rolluik aan bij de juwelierszaak. Tegen het rolluik aangedrukt trof men ook een metalen rol container aan die toe behoort aan het café vlakbij de juwelier. Tevens troffen ze een zwarte Opel Insignia aan, die vermoedelijk bij de ramkraak gebruikt is. Er werd direct een onderzoek ingesteld en er werd in de omgeving gezocht naar de daders die met een onbekende buit zijn weggevlucht via de Herenstraat richting het Tolland. Mogelijk zijn de daders er op een scooter vandoor gegaan. Zij werden helaas niet meer aangetroffen. De zwarte Opel is afgevoerd voor verder onderzoek.



Na onderzoek bleek dat de daders in het pand waren geweest en diverse sieraden buit hebben gemaakt. De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar mensen die informatie hebben over de ramkraak.