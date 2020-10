Auto tegen boom gereden, bestuurder naar ziekenhuis

Agenten zijn met spoed naar de plaats van het ongeval gereden en zagen de betrokkene de ambulance in stappen. De man, een 25-jarige inwoner van Oudenbosch, verklaarde geen rijbewijs te hebben. Uit een blaastest bleek dat hij alcohol gedronken had. Omdat de man mee moest naar het ziekenhuis hebben de agenten op dat moment geen ademanalyse kunnen doen. In het ziekenhuis is bloed afgenomen van de man. Ook heeft hij een verklaring afgelegd.

Het bloedmonster wordt opgestuurd naar het NFI. Daar wordt het onderzocht op de hoeveelheid alcohol die de man gedronken heeft. Als de uitslag hiervan bekend is neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. De 25-jarige man krijgt een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs. De auto is weggesleept door een takelbedrijf.