Gewapende overval benzinestation en ernstige mishandeling in Bureau Brabant

Een 34-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september 2020 in Roosendaal op weg naar huis. Ze fietst vanuit het centrum van de stad richting de Vijfhuizenberg. Daar wordt ze door iemand van haar fiets geslagen. Ze valt, herinnert zich een man, en raakt dan buiten bewustzijn. Als ze bij komt, heeft ze verwondingen in haar gezicht en realiseert ze zich dat ze is mishandeld. Ze herinnert zich dan ook een man gezien te hebben die van haar wegloopt en fietst. Vorig jaar, op 24 juni 2019, is op bijna dezelfde plek een andere vrouw op een soortgelijke manier aangevallen. Ook zij raakte buiten bewustzijn en bleek te zijn mishandeld. Wij zoeken dringend getuigen.