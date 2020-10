Man rijdt op gestolen fiets

Getuigen zagen de man rijden op een fiets die dinsdag 13 oktober 2020 als gestolen was opgegeven. Zij spraken de man aan en belden de politie. Agenten kwamen ter plaatse en hielden de man aan. Hij is meegenomen naar het bureau en wordt daar gehoord over het feit. De zaak wordt onderzocht en een Officier van Justitie bepaalt of de fiets teruggegeven mag worden aan de rechtmatige eigenaar.