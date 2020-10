Tilburger aangehouden voor zedendelict na tonen beelden Opsporing Verzocht

De man zou in het zwembad zijn telefoon onder een kleedhokje hebben gestoken waarin zich juist op dat moment een kind bevond. Of hij een foto of video gemaakt heeft, is nog in onderzoek bij de recherche. De politie toonde gisteravond in Opsporing Verzocht beelden van de verdachte. Aan de hand van enkele binnengekomen tips en het sterk overeenkomende signalement, werd de verdachte vannacht aangehouden.